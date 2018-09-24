Triatlon Avrupa Kupası'nda kapanış yemeği

ALANYA, () - ALANYA'nın ev sahipliğiyle Galip Dere Plajı'nda iki gün boyunca gerçekleştirilen Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquathlon Finali'nin sonunda kapanış yemeği düzenlendi.

Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquathlon Finali'nin sonunda kapanış yemeği bir restoranda gerçekleştirildi. Yemeğe, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Federasyonu Başkan vekili Chris Kitchen, Teknik Delege Euqene Kraus, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, Yarış Direktörü Zafer Peker ve davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Turizmin gözbebeği Alanya'mızda 2 gün boyunca uluslararası boyutta eşsiz bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptık. 35 ülkeden 600'e yakın sporcu yarışımıza katıldı. Alanya'mızda sizi ağırlamaktan onur duyduk. Alanya'nın çeyrek asırdır süren triatlon serüvenini, bu hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 28. Triatlon Avrupa Kupası Yarışları ve Türkiye Triatlon- Aquatlon Final müsabakaları ile taçlandırdık. Alanya Belediyesi her zaman sporda öncü bir belediyedir. Her yıl ulusal ve uluslararası 70'e yakın spor organizasyonu, kamplar ve seminerlere ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyonumuzun gerçekleşmesinde bize destek veren tüm kamu kurum ve kuruşlarına teşekkür ederim" dedi.

Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "28'incisini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonda çok heyecanlı iki gün geçirdik. Organizasyon kendisini ispat etmiş 28 yıldır yapılan; özellikle benim ilk uluslararası organizasyonum. O yüzden başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e kaymakamımıza ve tüm belediye çalışanımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Avrupa Triatlon Federasyonu Başkan vekili Chris Kitchen, "Muhteşem yarışlara tanıklık ettik. Alanya'da umuyorum ki geleceğin olimpiyat sporcuları buralardan yetiştirilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi.

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