TREDAŞ’tan ödüllü resim yarışması

TRAKYA Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) 'Aydınlık bir şehir, ışıldayan bir nesil' temalı açtığı resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödüllerini verİldi.

TREDAŞ, çocuklara küçük yaştan itibaren enerji tasarrufu bilinci kazandırmak amacıyla düzenlediği 'Aydınlık bir şehir, ışıldayan bir nesil' temalı resim yarışmasının sergi açılışını ve ödül törenini yaptı. TREDAŞ'ın Tekirdağ'da merkez binasındaki TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, yarışmaya katılan öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, enerjinin, sanayide, ulaşımda, ısıtmada kısacası toplumsal yaşamın başlangıcından itibaren insan yaşamı için gerekli olan önemli bir vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, "Enerjide tasarruf, aynı işi daha az enerji ile yapmaktır, verimli biçimde kullanmaktır. Boşa yanan lambalar, bozuk musluklardan suyun boşa akması, televizyon, radyo, bilgisayar gibi araçları açık bırakmak, günlük hayatta en çok yaptığımız enerji israfıdır. Aydınlık bir şehir, ışıldayan bir nesil temalı resim yarışmasında, ilkokul öğrencilerinin ortaya çıkardıkları eserler bizim için gurur kaynağı oldu" dedi.

Yarışma kriterlerine göre değerlendirilen resimlerden 5’i ödüle layık görüldü. Yarışmanın birinciliğini Edirne Abalar İlkokulu’ndan Hamit Öztürk kazanırken, Özel Tekirdağ Mektebim İlkokulu’ndan Melek İnci İpek ikinci, Tekirdağ Cafer Tayyar İlkokulu’ndan Balım Kıyar üçüncü, Kırklareli Kocasinan İlkokulu’ndan Hasan Aydıncı dördüncü ile Edirne Abalar İlkokulu’ndan Beliz Kapancı beşinci oldu. Dereceye giren çocuklara bisiklet ve scooter hediye edildi. Ödül töreninin ardından yarışmacıların eserlerinden oluşan sergi de ziyarete açıldı.