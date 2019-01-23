Tramvay duraklarına  solar şarj istasyonu

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Solar Şarj İstasyonu, yolcu yoğunluğu olan Gazimuhtarpaşa Tramvay Durağı ve Gaziantep Üniversite Tramvay Durağı’na yerleştirildi.

Tramvay duraklarında bekleyen vatandaşlara ücretsiz şarj imkânı sunan Büyükşehir, Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten Solar Şarj İstasyonu’nu, prototip olarak geliştirdi. Büyükşehir Belediyesi, iletişim yöntemlerinin değişimine paralel olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında geliştirdiği istasyonu, telefonun enerjisi azaldığında kitle iletişimini, kişilerarası iletişime dönüştürecek bir ortam oluşturmak amacıyla tasarladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Ekolojik Kent Tasarım Müdürlüğünce hayata geçirilen Solar Şarj İstasyonu, adını kullanıcıların ürünü kullanırken karşılıklı olarak birbirine bakan ve iletişim ortamı oluşturan tasarımından aldı. Enerjisinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığından çevreye duyarlı bir profil sergileyen ürün, Güneş panelleri sayesinde kablolu ve kablosuz şarj imkânı sundu. Altı cep telefonunu aynı anda şarj edebilecek Solar Şarj İstasyonun tasarımında; dönüştürülebilir ve doğal olması düşünülerek iroko ahşap malzemesi kullanıldı. Ürünün metal kısmında ise, ürüne hibrit bir duruş kazandırmak ve dış mekâna uyum sağlaması amacıyla taşlanmış krom malzeme yer aldı.

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