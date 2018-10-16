ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından trambüs test sürüşleri başarı ile tamamlandı. Abide ile Balıklıgöl arasındaki 63 nolu hatta hizmet verecek trambüs, test sürüşünde hiç bir sıkıntı oluşturmaksızın ulaşımını tamamlayarak tam not aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kent genelinde faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın kuruluş temsilcileri ile birlikte trambüs test sürüşüne katıldı. Toplama merkezinde basın mensupları ile buluşan Başkan Nihat Çiftçi, trambüs ulaşımı ile Atatürk Caddesi, Kapaklı Pasajı, Samsat Meydanı, Demokrasi Caddesi, Balıklıgöl ve Arkeoloji Müzesi ile aynı istikameti kullanarak tekrardan toplama merkezine döndü. Hiç bir sorun olmaksızın yaşanan ulaşımda 7 kilometrelik güzergahta sürüş yapıldı. Sürüşün ardından gazetecilere açıklama yapan Başkan Çiftçi, günlük 190 bin vatandaşın ulaşımının sağlandığı Şanlıurfa'da trambüs ulaşımının daha rahat ve çevre dostu bir uygulama olacağını belirtti. Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa'mız için çok önemli olan bir ulaşım projesinin test sürüşünü gerçekleştirdik. Trambüs çağımızın ulaşım sistemi. Sessiz, çevreci ve kapasitesi çok yüksek bir şekilde ulaşımı sağlıyor. Hep birlikte 7 kilometrelik güzergahı tamamlamış olduk. Rahat ve konforu çok yüksek, Şanlıurfa'mızın tarihi mekanlarında 63 nolu hattımızda hizmet verecek. Tüm makinistlerimiz tarafından gerek hattın gerekse turnike sistemlerinin sürüşü yapılacak. Çünkü 7 kilometrelik hattın 3.5 kilometresini katenerle diğerini katenersiz geçiyor. Yakıt olarak da çok tasarruflu bir ulaşım sistemi, Yakıtı dizele göre 3'te 1'ine benzinde ise 5'te 1'ine kadar indirgemiş oluyor. Bu da ekonomik olarak çok tasarruflu, Bu projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Her zaman dediğimiz gibi Şanlıurfa halkımız hizmetin en iyisine layık" diye konuştu.

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