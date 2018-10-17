Trakya Üniversitesi, yabancı öğrenci sıralamasında ikinciliğe yükseldi

ÜNİVERSİTE Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 133 üniversitedeki 4 bin 785 yabancı öğrenciyle yapılan araştırmaya göre, Trakya Üniversitesi’nin 50 bin öğrencisiyle, adeta bir öğrenci başkenti haline gelen Edirne, 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri' sıralamasında 2. sırada yer aldı.

Üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan ÜniAR’ın, şehirden memnuniyet, ulaşım olanakları, güvenlik, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, sağlık sorunlarının çözümü gibi konularda, 74 ildeki 96 devlet ve 37 vakıf olmak üzere toplam 133 üniversiteden 4 bin 785 yabancı üniversite öğrencisiyle yaptığı araştırmada Edirne, 87 puan alan Antalya’nın ardından 86 puanla 2. sıraya yerleşti. 2017 yılında düzenlenen aynı araştırmada 4. sırada yer alan Edirne, başta Trakya Üniversitesi olmak üzere, üniversitenin yerel tüm paydaşlarının öğrenci dostu çabalarıyla 2 basamak birden yükselmiş oldu. Yetiştirdiği binlerce başarılı mezunu ve 50 bine yaklaşan öğrencisiyle Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Trakya Üniversitesi, Edirne’nin bu başarısında önemli bir rol oynadı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “ÜniAR tarafından hazırlanan Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırmasında Edirne’nin 2 sıra birden yükselerek 2.’liğe yerleşmesi oldukça memnuniyet verici. Bu sonuçlar Trakya Üniversitesi’nin uluslararası öğrenciler açısından en çok tercih edilen, en seçkin üniversitelerden biri olduğunu ortaya koyarken, Edirne’nin en yaşanabilir, en huzurlu ve güvenli şehirlerden biri olduğunu gösteriyor. Araştırmanın yabancı öğrenciler arasında gerçekleştirilmiş olması ayrı bir önem taşıyor. Bu da bize Trakya Üniversitesi’nin Balkanlar vizyonu ve uluslararasılaşma çalışmalarının ne kadar verimli bir şekilde devam ettiğini kanıtlıyor. Farklılıklara saygının hüküm sürdüğü, birlikte huzurla ve güvenli yaşamın adresi olan Edirne gerçek bir öğrenci cenneti olma özelliğini taşıyor. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, öğrenci olarak Edirne’ye gelen herkes Edirne’nin de evladıdır. Bilimin, ilimin, teknolojinin, kültürün, sanatın, sporun, müziğin Balkanlar’daki yuvası konumundaki Trakya Üniversitesi ve Edirne, aynı zamanda birbirinden beslenen farklı kültürlerin, çok renkliliğin ve çok sesliliğin gerçek adresidir. Sayıları her geçen gün artan 3.500’e yakın uluslararası öğrencimiz ve Balkanlar'a en çok hizmet veren eğitim kurumu olma misyonuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Trakya Üniversitesi büyüdükçe, Edirne ve bölgemiz de gelişimini aralıksız sürdürecek. Edirnemizin ortaya koyduğu bu başarıda payı olan tüm paydaşlarımızı gönülden kutluyorum.” dedi.