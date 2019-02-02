Trakya Tohum A.Ş. kuruluyor

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli,()-TRAKYAKA desteği ile Trakya Bölgesi'nin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin görüşüldüğü toplantı Trakya Tohum A.Ş.'nin kurulması kararlaştırıldı.

Toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, öğretim üyeleri ve Trakya Bölgesi'nde yer alan tohumculuk firmalarının temsilcileri ile Trakya Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.Toplantıda Trakya Tohumculuk AR-GE Merkezi Güdümlü Projesi, Trakya Süt ve Süt Ürünleri AR-GE ve Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi, Namık Kemal Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Kariyer Merkezi ile ilgili konular görüşüldü.

NKÜ Teknopark, Trakya Bölgesi Ticaret Borsaları ve Tohumculuk Firmalarının işbirliği ile Trakya Tohum A.Ş'nin 22 Şubat 2019 tarihinde kurulmasına karar verildi. Aynı zamanda Trakya Süt ve Süt Ürünleri AR-GE ve Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi konusunda yapılacak çalışmalar ele alınırken, Namık Kemal Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Kariyer Merkezi'nin yapacağı faaliyetler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.