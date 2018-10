Trakya Oda Orkestrası'ndan Lüleburgaz'da konser

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Trakya Oda Orkestrası tarafından Aşkiye - Neşet Çal Sahnesinde klasik müzik konseri verildi.



Alper Çam'ın şefliğindeki Trakya Oda Orkestrası bu kez Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda klasik müzik sevenlerle buluştu. Lüleburgaz'da 9'uncu sezonuna başlayan Trakya Oda Orkestrası'nın konserinde Coşkun Coşkundeniz solist olarak sahne aldı.

Trakya Oda Orkestrası konserinde, Sinfonia G Major-Allegro-Adagio-Allegro-T.Albinoni, Sonata in G Minor-Largo-Allergo-Adagio-Vivace-H.Eccles Solist: Coşkun Coşkundeniz-Viyola, Concerto in D Major-Allegro-C.Stamitz Solist: Coşkun Coşkundeniz-Viyola, Symphony No 1 İn D Major-Presto-Andante-Presto-J.Haydn, Pavane-G.Faure, Serenade-F.Schubert, Serenade-Allegro-Larghetto-Allegreto-E.Elar, O Sole Mio-E.DiCapua, La Paloma - S.Salaverri yer verildi.