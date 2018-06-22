Trakya'da 1 milyon 319 bin 877 seçmen oy kullanacak

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'nin yer aldığı Trakya bölgesinde 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde 4 bin 80 sandıkta 1 milyon 319 bin 977 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

YSK verilerine göre, İl Seçim Kurulu'nca Edirne kent genelinde 4'ü cezaevi, 8'i seyyar olmak üzere 1011 sandıkta 310 bin 674 seçmen oy kullanacak. Kırklareli'nde ise 6'sı cezaevi, 7'si seyyar toplam 884 sandıkta 272 bin 674 seçmen sandığa giderek oy verebilecek. Tekirdağ'da ise 10 cezaevi, 11 seyyar sandık olmak üzere toplam 2 bin 185 sandıkta 736 bin 589 seçmen seçimlerde oy kullanacak.