Trakya Arısı'nın korunması için çalışmalar sürüyor



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ(-KIRKLARELİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Trakya Arısı'nın saflığının korumması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkemiz zengin florası ve sahip olduğu genetik zenginliği ile arıcılık sektöründe dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığı belirtildi. Açıklamada, "Trakya' da bölge iklim şartlarına uyum sağlamış olan Karniol ırkına (ApisMelliferaCarnica) genetik yakınlık gösteren "Trakya Arısı" nın saflığının korunması için ilimiz merkez ilçenin bir bölümü, Pınarhisar ilçemizin bir bölümü, Vize ilçemizin bir bölümü ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerimiz koruma bölgesi altına alınmıştır. 'Trakya Arısı' nın önemi, özellikleri ile koruma bölgesinin önemi ve arı nakilleri hakkında İl Müdürlüğümüzde görevli veteriner hekim Hakan Kılınç ve tekniker Şerif Türkyılmaz tarafından Demirköy, Vize, Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerimizde arıcılara bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Toplantılara ilçe müdürlerimiz, üretici birlikleri ve arı yetiştiricileri katılım sağlamışlardır" denildi.