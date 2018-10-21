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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
NİĞDE'de devrilen traktörün altında ezilen sürücü hayatını kaybetti. Aşlama Köyü Mahallesi'nde 65 yaşındaki Ali Altaş yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan...
NİĞDE'de devrilen traktörün altında ezilen sürücü hayatını kaybetti. Aşlama Köyü Mahallesi'nde 65 yaşındaki Ali Altaş yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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