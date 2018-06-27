Traktörle kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Konyabucağı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ercan A. yönetimindeki 42 RK 559 plakalı kamyonetle İsmail Ş. yönetimindeki 32 YH 413 plakalı traktör çarpıştı. Kazada ters dönen traktörün sürücüsü İsmail Ş. ağır yaralanırken, kamyonette bulunan sürücü ve 1 kişi de hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürdü.
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