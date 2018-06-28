Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, () - UŞAK'ta, traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman Korkut (51) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Uşak- Ulubey yolunda meydana geldi. Ulubey'den Uşak ilçe merkezi yönüne giden Süleyman Korkut yönetimindeki 64 EK 528 otomobil, Sinan S.'nin (22) kullandığı 64 HF 885 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Korkut, yaşamını yitirirken, traktör sürücüsü Sinan S. ise hafif yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Sinan S.'yi ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Süleyman Korkut'un cenazesi, otopsi için Uşak Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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