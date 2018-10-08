Traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'un Gölhisar ilçesinde traktörün devrildiği kazada Mahmut Sirel (49) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Gölhisar'a bağlı Kuşdili köyünde Mahmut Sirel, eşi ve bir yakınıyla pancar sökümü için giderken kullandığı traktör Pancar Deresi mevkisindeki virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Mahmut Sirel olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Sultan Sirel ile Nazire Şakman yaralandı.

Yaralılar götürüldükleri Gölhisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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