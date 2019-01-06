Trafolar sanat eserine dönüştü

Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki trafoları sanat eserine dönüştürdü. Üç yılda 32 trafo uzman ekiplerce boyanarak modern görünüme kavuşturuldu. 10 farklı duvar da resimlerle süslendi

Kentin farklı noktalarındaki görüntü kirliliklerini ortadan kaldırmak ve sanatı sokağa taşımak için 3 yıl önce ‘Kent Estetiği’ ekibi kuran Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki elektrik trafolarını sanatla buluşturdu. Bir ressam ve iki duvar ustasından oluşan ekip, üç yılda 32 trafoyu ve 10 farklı duvarı sanat eserine dönüştürdü. Tespit edilen noktalar, mahalle halkının da öneri ve talepleri doğrultusunda oluşturulan temaya göre tasarlanarak boyandı.

İZMİR, ()

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