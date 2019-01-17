Trafo hırsızları yakalandı

MERSİN, () - MERSİN'de baz istasyonlarından ve trafolardan hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kent merkezi ile ilçelerde kurulu baz istasyonları ve trafolarda yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, güvenlik kameraları ve MOBESE'leri incelemeye aldı. Kimlikleri saptanan 2 kişinin Adana'dan kiraladıkları araçla Mersin'e geldiklerini saptayan ekipler, şüphelileri suç aletleri ve çalınan malzemelerle birlikte yakaladı. Sorgulama sonucunda geçmiş 13 hırsızlık olayının da faili oldukları tespit edilen zanlılar, Adana İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi de yakalayan jandarma ekipleri, bir şüphelinin evinde yapılan aramada ise bin 535 litre bandrolsüz rakı ele geçirdi.

