Trafikten men cezasına destek

TRAFİK cezalarını artıran kanun, yasadışı taşıma yapanların araçlarının trafikten men edilme yetkisi de getirdi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, bu düzenlemenin korsanla mücadelede devrim niteliğinde olduğunu söyledi, "Para cezasını öder işime bakarım dönemi bitti" dedi.

TBMM’den geçen Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, korsana büyük darbe vuracak. İzinsiz, çalışma belgesiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı yapanlara 5 bin 10 liraya varan para cezasının yanı sıra araçlarını 60 güne kadar da trafikten men edecek. Bir yıl içinde tekrarı halinde ise bu yaptırımlar 2 katına çıkarılacak. Yolcuya da 334 TL ceza kesilebilecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yurtdışı merkezli firmaların çatısı altındaki yasadışı taşımacılar dahil korsanın önüne geçileceğini belirterek daha önce aracı şoförün kullanması halinde trafikten men etmenin mümkün olmadığına, bunun da mücadeleyi aksattığına işaret etti. Anık şöyle konuştu:

"Ancak sahibi direksiyon başında ise araç trafikten men edilebiliyordu, şoförlerde ise Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı nedeniyle bu caydırıcı tedbir uygulanamıyordu. Bunu bilen korsan taşımacılar da araçlarını şoförlere kullandırtıyor, para cezası alsalar bile çalışmaya devam ediyorlardı. Yargı kararının istismar edilmesi sonucunda hukuksuz bir durum ortaya çıkıyordu. Emniyet güçlerimizin sıkı denetimlerine ve uyguladıkları para cezalarına rağmen de korsanın önüne ne yazık ki tam olarak geçilemiyordu. 'Para cezasını öder işime bakarım' dönemi artık bitti. Hak gaspına yol açanlarla mücadelenin ancak araçların kapatılması ile başarıya ulaşabileceğini hep dile getiriyorduk."

İZMİR, ()

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