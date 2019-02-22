'Trafikte öncelik yayanın'

Taner ERDEM/GELENDOST () - ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi kapsamında farkındalık uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesi dolayısıyla Gelendost ilçesinde farkındalık uygulaması yapıldı. Uygulamaya Kaymakam Vekili Fatih Çevik, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Soner Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Durgut, Şehit Erhan Çakmak İlk ve Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Öğrenciler hep bir ağızdan 'Yayayız haklıyız, öncelik yayanın' diye slogan attı. Sokaklarda sürücülere ve yayalara, trafikte yaya önceliği konusunda bilgi veren broşürler dağıtıldı. Kaymakam Fatih Çevik de uygulama kapsamında yaya geçitleri çizgilerinin daha belirginleştirileceğini kaydetti.

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