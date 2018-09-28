Trafik Park'ta yeni dönem başladı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin Teneffüs Park'ta olduğu gibi çocuklara farklı bir eğitim modeli sunan Trafik Park'ında yeni dönem başladı.

Yeni dönemin ilk öğrencileri Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu'ndan geldi. Başkan Ümit Uysal'ın da katıldığı yeni dönemin ilk dersinde çocuklar, önce trafik işaretlerinin anlamını öğrendi, ardından akülü arabalarla uygulamalı eğitim aldı. Eğitimin sonunda çocuklara sertifika verildi.

Başkan Uysal, ışıkları, yaya geçitleri, kavşakları, kaldırım, levha ve şeritleriyle günlük hayatta karşılaşılabilecek taşıt ve yaya trafiğinin küçük bir örneğinin bulunduğu Trafik Park'ın Teneffüs Park'ta olduğu gibi farklı bir eğitim modeli olduğunu söyledi. Davranış değişikliğini de sağlayan en sağlıklı öğrenmenin çocukluk çağında gerçekleştiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Ağaç yaşken eğilir atasözünde olduğu gibi, ömür boyu riayet edilecek basit kuralları çocukken öğrettiğiniz zaman kalıcı sonuç doğuruyor. Kuşaklar boyu devam eden bir temel bilgiye dönüşüyor" diye konuştu.

Herkesin trafik kurallarını bilmesine rağmen alışkanlığa dönüşemediğini, bu nedenle kurallara uyma oranının düşük olduğunu kaydeden Başkan Uysal, “Bizim kırmaya çalıştığımız da budur. Bugüne kadar on binlerce çocuğumuza belediye olarak temel trafik eğitimi verdik" dedi.

FOTOĞRAFLI