Trafik Koordinasyon Merkezi açıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen Trafik Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı.

Tokat Belediyesi tarafında kent merkezinde 16 kavşakta hayata geçirilen Akıllı Trafik Sistemleri’ni takip etmek için yapılan Trafik Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı. Trafik Koordinasyon Merkezini işleyişini anlatan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 6 ay önce başlatılan akıllı trafik sistemi uygulaması ile şehrin trafiğinin yüzde 39 oranında iyileştiğini söyledi.

Başkan Eroğlu, ''Eski Niksar Kavşağında taşıtların bir günde toplam kuyruklanma süresi 2 bin 420 dakika imiş. Şimdi ise bu süre 1548 dakikaya düşmüş. Yani kuyruklanma süresinde yüzde 37’lik bir iyileşme görüyoruz. Dimes Kavşağında bekleme süresi 345 dakika iken bu süre 123 dakikaya düşmüş. Üçgen Kahve Kavşağında 218 dakika olan bekleme süresi 133 dakikaya düşmüş. Bu verilerle bu anlamda büyük iyileşmeler olduğunu görebiliyoruz. Toplama baktığımız zaman da yüzde 39 gibi bir iyileşmeyi sağlamış durumdayız. Kavşak içi dönüşler eskiden adacıklar etrafında yapılıyorken şu anda o adacıkların kalkmasından dolayı dönüş mesafelerinde yüzde 24’lük bir azalma gözlemlemişiz. Kavşağı terk süresi de yüzde 47 oranında hızlanmış. Kavşak çıkış kapasitelerimiz ise yüzde 25 arttı ve yaya geçişlerimiz de daha düzenli bir hale geldi. Özetle akıllı trafik sistemiyle birlikte şehrimizin kavşaklarında daha hızlı, rahat bir sisteme geçilmiş oldu. 6 ay önce başlattığımız çalışmamız bu şekilde devam ediyor. Tüm kontrolleri de buradaki merkezimizde yapıyoruz'' dedi.

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