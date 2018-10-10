Trafik kazasında yaralanan usta yaşamını yitirdi

Nabi YAZICI/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobilin TIR'la çarpışması sonucu yaralanan Recep Gergin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza önceki gün, Gölcük Sanayi mevkiinde meydana geldi. TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan Recep Gergin ağır yaralandı. Recep Gergin kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gölcük Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan Recep Gergin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Recep Gergin bugün Sakarya Hanlıköy Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.