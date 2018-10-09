Trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede öldü

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

D400 Karayolu Çardak Kavşağı civarında; İbrahim Ç.'nin kullandığı 33 PM 402 plakalı çekici, Yıldıray Atlı yönetimindeki 33 EBV 54 plakalı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan Atlı, ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Atlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çekici sürücüsü İbrahim Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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