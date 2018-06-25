Trafik kazasında yaralanan bebek öldü

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan bebek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün sabah saatlerinde, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kemal Bozkurt (30) yönetimindeki 10 BF 767 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 34 YC 8363 plakalı otomobil yüklü TIR'a arkadan çarptı.Kazada, Kemal Bozkurt kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Betül Bozkurt ile oğlu Alihan Bozkurt (1) tedavi altına alındı. Alihan Bozkurt tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, Betül Bozkurt'un Yalova'da özel bir hastanede tedavisi devam ediyor.