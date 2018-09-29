Trafik kazasında ölüme tutuklama

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde 3 yıl önce aracıyla akrabasına çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan Tayfun P. (39) jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

2015 yılında Tayfun P., Yuvalı Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken akrabası olan C.P. adlı kadına çarptı. Trafik kazasında C.P. yaşamını yitirirken iddiaya göre Tayfun P. olay yerinden kaçtı. Finike Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süren araştırma ve teknik takibinin ardından şüphelinin Yuvalı Mahallesi'ndeki evinde saklandığı tespit edildi. 3 yıl sonra izi bulunan Tayfun P., jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Tayfun P., sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.