Trafik Eğitim Parkı’nda yeni dönem eğitimler başladı

YALOVA Belediyesi tarafından yapılan Trafik Eğitim Parkı’nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle eğitimler başladı. Yeni dönemde Trafik Eğitim Parkı’nın ilk ziyaretçileri 19 Temmuz İlkokulu öğrencileri oldu.

2018-2019 eğitim öğretim yılı için hazırlanan program dahilinde Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler başladı. 19 Temmuz İlkokulu’nun 3/A, 3/B ve 3/C sınıflarından oluşan toplam 96 öğrenci eğitimlerine başladı. Yalova Belediyesi personelleri, trafik polisleri ve öğretmenler eşliğinde öğrencilere, hem araçla hem de yaya olarak trafikte uyması gereken kurallar detaylı olarak anlatıldı. Toplam 1 saat süren eğitimin ardından ise öğrencilere sertifikaları verildi.

BAŞKAN SALMAN: “TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMAKTAN ÇEKİNMİYORUZ”

“Yaptığımız her proje ile halkımızın ihtiyaçlarını gözetmeyi sürdürüyoruz” diyerek sözlerine başlayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Minik yavrularımızın derslerini uygulamalı olarak görebilmesi için kentimiz öğrencilerinin bu alana ihtiyacı vardı. Yalova Belediyesi olarak taşın altına elimizi koymaktan hiçbir zaman çekinmedik ve çekinmeyeceğiz. Bu projemiz ile Sağlıklı Kentler Birliği’nin, ‘2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri’ne ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorisinden katılarak ödüle layık görüldük. Hemen her projemiz ile kentimizin adını duyurmayı sürdüreceğiz” dedi.

“DAHA ÇOK ÖĞRENCİMİZE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan uygulamalı eğitim ile ilgili de konuşan Başkan Salman, “Uygulamalı eğitimle birlikte çocuklarımız, küçük yaştan itibaren trafik konusunda kuralları ve yapılması gerekenleri öğrenmiş hale geliyor. Bu da onları trafik konusunda ileri ki yaşlarında daha bilinçli hale getirecek. Anaokulundan, ilkokul çağı öğrencilerimize kadar birçok minik yavrumuz, Trafik Eğitim Parkı’nda hem eğleniyor, hem de trafik bilincine sahip oluyor. Geçtiğimiz dönem 3 bin 766 öğrencimize ulaşmıştık. Yeni dönemde daha da çok öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



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