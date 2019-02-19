Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler Nisan’da başlıyor

YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından hayata geçirilen ve ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’, sosyal sorumluluk kategorisinde ödüle layık görülen Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler, Nisan ayı itibariyle yeniden başlayacak.

Açık havada verilen uygulamalı eğitimler sebebiyle hava şartlarının çocuklar için daha müsait olduğu Nisan ayı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için başlangıç tarihi olarak belirlendi. Anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerini kapsayan eğitimlerde öğrencilere trafikte yapılması gerekenler detaylı olarak anlatılıyor. Yalova Belediyesi personelleri, trafik polisleri ve öğretmenler eşliğinde öğrencilere, hem araçla hem de yaya olarak trafikte uyması gereken kurallar uygulamalı olarak öğretiliyor. Toplam 1 saat süren eğitimin ardından ise öğrencilere sertifikaları veriliyor.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının Eylül ayından beri süregelen eğitimlerde toplam 2 bin 816 öğrenci eğitim gördü. 4 Şubat’ta başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için eğitimler, hava şartlarının müsait olduğu Nisan ayı olarak belirlendi.

FOTOĞRAFLI