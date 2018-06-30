Trafik canavarı ayırdı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde 25 Haziran sabahı geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Levent Yüksel (38), 4 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Genç adamın cenazesi İznik ilçesinde toprağa verildi.

Orhangazi Gölyolu Caddesi Işıklı Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, kullandığı motosikletle bir TIR’a arkadan çarpan Levent Yüksel, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Muradiye Devlet Hastanesi’ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Yüksel, İznik ilçesi Bayındır Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.