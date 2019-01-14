TRAC ve KUTSO'dan acil haberleşme protokolü

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - TÜRKİYE Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkanı Aziz Şasa, Antalya'nın bazı ilçelerde haberleşme altyapısı oluşturulması için işbirliği protokolü imzalandı.

Acil Afet Haberleşme İstasyonu'nu çalıştıran TRAC Antalya Şubesi'ni ziyaret eden TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa, lisanslı telsiz operatörleriyle bir araya geldi. Başkan Şasa, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Türk Kızılayı, emniyet, jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi, Türk Telekom, Kandilli Rasathanesi, arama-kurtarma birimleri, yerel yönetimler arasında yapılacak ortak acil haberleşme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TRAC'A DESTEK VERİLMELİ

TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa, doğal afette kesintisiz 'acil afet haberleşmenin' hayati önem taşıdığına vurgu yaptı. Valilik, kaymakamlık ve belediyelerin il ve ilçelerde belli noktalara telsiz istasyonları kurulması gerektiğini aktaran Aziz Şasa, göreve hazır, donanımlı mobil istasyonların oluşturulması konusunda TRAC'a destek verilmesini istedi.

HABERLEŞME ALTYAPISI

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) bünyesinde oluşturulan TRAC Temsilciliği ve 'acil afet haberleşme istasyonunu' da ziyaret eden Aziz Şasa, Antalya'nın batı ilçeleri Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve Elmalı'da afet haberleşme altyapısı kurulacağını açıkladı. Bu kapsamda TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa ile KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ile işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre; KUTSO'nun desteğiyle bölgede sabit ve mobil acil afet haberleşme istasyonları oluşturulacak.

BÖLGEMİZ HAZIRLIKSIZ

Bölgenin tarih boyunca büyük deprem, yangın ve sel felaketlerine maruz kaldığına dikkat çeken KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Bölgemiz maalesef oluşabilecek afetler için hazırlıksız. Antalya'nın batısında gerek devlet gerek sivil toplum kuruluşları tarafında afet öncesi ve sonrası için alınmış herhangi bir önlem bulunmuyor. KUTSO olarak, TRAC ile işbirliği yaparak kendi imkânlarımız ölçüsünde bu konuya önem vereceğiz" dedi. Başkan Günay, oda bünyesinde, TRAC Temsilcisi İlyas Değirmenci'nin gözetiminde oluşturulan 'Elektronik Kotlama Atölyesi'ni de amatör telsizcilerin hizmetine açtıklarını söyledi.

TEŞEKKÜR PLAKETİ

TRAC-KUTSO arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa, TRAC Genel Sekreteri Muhsin Bozkurt, KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi, belge ve çiçek takdim etti.

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