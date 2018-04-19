Trabzon’da yaşlılara örnek merkez

Aleyna BAYRAM/TRABZON,() - TRABZON Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi için hazırlanan ve 5 büyükşehirde uygulanan Yaşlı Destek Programı (YADES) ‘Yaşlanma Yaşa Projesi’nin kapanışı yapıldı. Projenin finalinde sahilde Yaşlı Destek Merkez ise düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca finanse edilen, Trabzon Valiliği’nin de koordinasyonunda ilçe belediyelerinin paydaş olduğu 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi için hazırlanan ve 5 büyükşehirde uygulanan Yaşlı Destek Programı (YADES) Yaşlanma Yaşa Projesi tamamlandı. Projenin finalinde sahilde Yaşlı Destek Merkez ise düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz’un eşi Şengül Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt, Kültür İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Emekliler Derneği Başkanı Burhan Bayraktar ile çok sayıda yaşlı temsilcisi katıldı.

‘İHTİYAÇ ANALİZİ ÇIKARILDI’

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, proje kapsamında Trabzon’un 18 ilçe ve 692 mahallesinde 60 yaş ve üstü kişilerle anket gerçekleştirildiğini kaydederek, “Anket içeriğinde, yaşlılarımızın hangi sağlık kuruluşlarını kullandığından, devlet bakımına ihtiyaç olup olmadıklarına kadar tespit edildi. 60 yaş üstü 5300 kişi ile gerçekleştirilen anketle birlikte Trabzon’un ihtiyaç analizi çıkarıldı. Bu anket çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli planlar oluşturuluyor. Ardından Trabzon’un 18 ilçesinde ilçe belediyeleri ve ilçe kaymakamlık personellerine yaşlı bakım hizmetleri eğitimleri verildi. Bu eğitimler sonrasında her ilçede yaşlıların ulaşabileceği YADES sorumluları oluşturuldu. Trabzon’un 4 bölgesinde halk ve muhtarlara, Yaşlı Destek Hizmetleri’nin önemi ve kurumlar arası işbirliği seminer eğitimleri verildi. Proje kapsamında YADES koordinasyon merkezi kuruldu. Bu merkezde Sosyolog, Sosyal Hizmet Uzmanı ve yardımcı personeller görev yapıyor. Bu merkez ile birlikte Trabzon Merkez’de bir çatı kurum oluşturularak ilçe belediyeleriyle birlikte yaşlıların isteklerine cevap veriyor” dedi.

AKILLI TELEFON KULLANIM EĞİTİMİ DE VERİLECEK

Ayasofya sahilinde ahşaptan inşa edilen merkezin yaşlılar için güzel zaman geçirme fırsatı oluşturacağını ifade eden Gümrükçüoğlu, “Buraya gelen yaşlılar, taleplerini, isteklerini, şikâyetlerini ve önerilerini merkezde bulunan personele bildirecek. Bildiriler ilgili makamlara iletilerek sorunlar kısa sürede çözülecek, talepleri yerine getirilecek. Torunlarını hemen yan tarafında bulunan oyuncakistana getiren dedeler ve nineler bu merkezde yaşıtlarıyla bir araya gelecek. Bu merkezde yaşlılar, burada bulunan kitapları ve günlük gazetelerini okuyabilecekler. Yaşlı Destek Merkezi’nde yaşlılara özel hobi kursları gerçekleştirilecek. Yaşlılar; resim yapma, ebru sanatı, ahşap boyama, dikiş-nakış gibi etkinlikler gerçekleştirecek. Yaşlı Destek Merkezi’nin hemen yanında tamamen yaşlılara özel yapılan egzersiz aletleriyle sporlarını yapacak. Ayrıca yaşlıların talebi üzerine; Kur’an okuma, okuma yazma, bankamatik kullanma, akıllı telefon kullanma gibi eğitimler de verilecek” diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, projenin yürütücüleri ile destek ve katkı sunanlara da teşekkürlerini iletti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt’ta, Büyükşehir Belediyesi ile önemli bir ortaklık yaptıkları bu projenin başarıyla uygulandığını dile getirerek, “Farklı sosyal gruptan vatandaşlarımıza yönelik bu türdeki çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek” ifadesinde bulundu.