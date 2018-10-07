Trabzon’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Emre KOLTUK/MAÇKA (Trabzon),( - TRABZON'un Maçka ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 51 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, yaptıkları istihbarat, teknik ve fiziki takip sonucu Maçka ilçesinde belirlenen adreste uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Ekipler, ‘Çakıl’ ve ‘İmha’ isimli narkotik köpeklerin de katılımıyla gerçekleştirdiği operasyondaki aramalarda, 51 kilogram esrar maddesi, 161 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 59 av tüfeği fişeği ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler S.B., B.B. ve M.B. gözaltına alındı, diğer şüpheli A.B.B.'nin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.