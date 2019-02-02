Trabzon’da ‘Sıfır Atık Projesi’ çalışmaları sürüyor

TRABZON,()-TRABZON Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, ülke genelinde israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla başlatılan projede, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan 36 noktaya sıfır atık kutusu set, bilgi panosu ve el kantarı teslim etti.

‘EKONOMİYE KATKI SAĞLANIYOR’

Proje kapsamında 36 noktaya sıfır atık kutusu seti, bilgi panosu ve el kantarı teslim edildiğini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, geri dönüştürülen atıkların ekonomiye katkı sağladığını söyleyerek,“Kamu kurumlarından sıfır atık kutu setlerinden toplanan atıklar, kat görevlilerince tartılarak sıfır atık takip çizelgesiyle kayıt altına alınarak geçici depolama alanında depolanıp lisanslı ayrıştırma tesislerine gönderilerek ekonomiye katkı sağlamaktadır. İlçe belediyelerimiz tarafından yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla geri dönüştürülebilen atıklar tüm noktalardan toplanarak ilgili firmaların atık ayırma tesislerinde ekonomiye kazandırılmaktadır. Ayrıca, ilçe belediyelerimizce yetkilendirilmiş firmalarca evlerden ve atık getirme noktalarından geri dönüştürülebilen atıklar toplanmaktadır” dedi.

‘360 MİLYON METREKÜP TEMİZ SUYUN KİRLENMESİ ÖNLENDİ’

‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, 3174 kilogram kağıdın geri dönüştürülerek 53 ağacın kesilmekten kurtarıldığını ifade eden Gümrükçüoğlu, bitkisel yağların da geri dönüştürülmesiyle 360 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesinin önüne geçildiğini vurguladı. Gümrükçüoğlu, “2018 yılının Haziran ayından itibaren toplam 3174 kilogram kağıt geri dönüştürülerek 53 ağacın kesilmesi önlendi. 37 bin 200 kilowatt enerji, 1017 litre petrol tasarrufu ve 7,2 metreküp depolama alanı tasarrufu sağlandı. 1884 kilogram plastik atık toplanarak yaklaşık 28 bin kilowatt enerji tasarrufu sağlandı. 1560 kilogram cam atık geri dönüştürerek 150 litre petrol ve yaklaşık 2 buçuk ton hammadde tasarrufu sağlandı. 360 litre bitkisel atık yağ geri dönüştürerek 360 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesi önlendi. Çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir çevre yönetimin sağlanmasının yolu toplumunun özellikle çocukların bilinçlenmesinden geçtiği düşüncesiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak okullarda sıfır atık ve çevre bilinci eğitimlerini başlatıyoruz. Doğayı gelecek nesillere aldığımız gibi devredebilmek insanlığın en büyük sorumlu­luğudur. Tek etkili çözüm çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Sıfır Atık Projesini kusursuz uygulayabilmektir” diye konuştu.