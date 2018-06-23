Trabzon’da gürültüye son vermek için harekete geçildi

Aleyna BAYRAM/TRABZON () – TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’un Gürültü Eylem Planını hazırlamakta olduklarını ifade ederken proje ile kaynaklardan açığa çıkan gürültünün azaltılarak etkilenmenin en az indirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Trabzon’un gürültü eylem planlarının hazırlanmasına yönelik Trabzon İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, çalışmalar değerlendirildi ve sonraki faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, proje ile kaynaklardan açığa çıkan gürültünün azaltılarak etkilenmenin en az indirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Gümrükçüoğlu, “Söz konusu proje kapsamında; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği sınırlarının üzerinde değere sahip gürültü kaynakları için sorumlu kurum/kuruluşlar ile gürültüden etkilenen paydaşların alternatif azaltım senaryoları hakkındaki görüşleri de dikkate alınarak çözüm alternatifleri geliştirilmektedir. Gürültü azaltımı için farklı kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanan eylem planlarında azaltım senaryoları değerlendirilmekte, geliştirilen azaltım senaryoları ile iyileştirme öngörülerinin de yer aldığı gürültü eylem planı raporu hazırlanmaktadır. İlimizde kaynak bazlı yapılan değerlendirmelerde baskın kaynağın karayolu gürültüsü olduğu belirlenmiştir. Projenin sonunda kaynaklardan açığa çıkan gürültünün azaltılarak etkilenmenin en aza indirilmesi hedeflenmektedir” dedi