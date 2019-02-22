Trabzon’da Gürcistan yatırım fırsatları konuşuldu

Aleyna KESKİN/TRABZON, () - TRABZON Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Gürcistan Yatırım Fırsatları ve Vergi Mevzuatı toplantısında iki ülke iş dünyası arasındaki işbirliğinin ve yatırımların artırılması görüşüldü. Türk işadamları Gürcü yetkililere karşılaştıkları sorunları aktardı.

Toplantıya Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Gürcistan’ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret Ombudsmanı Tariel Giorgadze, Acara Ticaret Odası Başkanı Tamaz Shavadze, Gürcistan Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Gürcü yetkililer ve Türk iş adamları katıldı.

ARAMIZDA SINIR YOK

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke ticaretinin artırılması, mevcut sorunların giderilmesi, vergilendirme ve muhasebe sisteminden kaynaklanan sorunların anlaşılması adına böyle bir toplantıyı düzenlediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“İşadamlarımızın yatırımlarında Gürcistan, Azerbaycan’ın ardından ikinci sırayı alıyor. Aradı sınır var ama biz sınır yokmuş gibi görüyoruz olayı. İki ülke o kadar bütünleşmiş durumda. Yatırımların artması ve iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için teşvikleri ve mevzuatı çok iyi bilmek gerekiyor. Sadece turizm değil, sanayi ve üretime dönük yatırımlarda da Türk işadamlarının Gürcistan’da etkin olmasını istiyoruz. Yerinde yatırım, özellikle maliyetlerin düşürülmesinde önemli bir etkendir. Önümüzdeki günlerde Gürcistan’a da bir yatırım ortamı inceleme gezisi düzenlenebilir. Ülkemizdeki ekonomik sıkışıklığın aşılması adına sadece orada değil Gürcü işadamlarıyla ortaklık yaparak üçüncü ülkelerde de yatırım yapılabilir. Karşılıklı ticaretin gelişmesini sağlamak adına bu toplantıyı düzenleyenlere teşekkür ediyorum.”

“TÜRK İŞADAMLARINI YATIRIMA BEKLİYORUZ”

Acara Ticaret Odası Başkanı Tamaz Shavadze ise, iki ülke arasında onlarca ticaret anlaşması bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“İş artık bize yani iki ülke işadamlarına kalmış durumda. İki ülke arasındaki ekonomik ilişki gelişiyor ama yeterli değil. Biz de geri kalmayalım ve daha çok iş yapalım. Türk işadamlarını çağırıyorum. İstiyorum ki daha çok yatırım yapsınlar. Biz ticaret odası olarak onlara her konuda yardımcı olacağız. Ortak yatırımlarla üçüncü ülkelerde de iş yapılmasına sıcak bakıyoruz. Firma açılışı, vergi mevzuatı, kanunlar, özelleştirme süreçlerini anlatan Türkçe kitapçıklarımız var. İş yapılan her yerde sorunlar çıkabilir. Bizim amacımız sorundan kaçmayalım, sorunları çözelim şeklinde. Acara bölgesinde ticaret ombudsmanının olması işadamları için büyük bir şans.”

“OMBUDSMANLIK TİCARETİN İYİ SEVİYEYE GELMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR”

Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret Ombudsmanı Tariel Giorgadze de ticari hayatın yoğun olduğu Acara bölgesinde 4 ay önce Ticari Ombudsman olarak göreve başladığını vurgulayarak, “Ana görevimiz işadamlarının haklarını korumak, devlet kurumlarıyla işadamları arasında aracılık ederek sorunların en kısa yoldan ve en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını sağlamaktır. Türkiye Başkonsolosluğu da bize yönlendirme yapıyor. İnternet ortamından da başvuruları alabiliyoruz. Başvuruyu inceliyoruz ve eğer işadamının yasal hakları çiğneniyorsa ilgili devlet kurumuna karşı haklarını savunuyoruz. Ekonomi, ticari ve hukuk birimlerimiz var. Uzmanlarımız ilgili kurumla bağlantıya geçiyor. Görüş alıyor ve işadamının neden bir sorun yaşadığını sorguluyor. Rapora göre kanun hükme geçerliliğinde genelge yayınlıyor ve devlet kurumuna gönderiyoruz” dedi. Giorgadze sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anlaşmazlıklarda son nokta değiliz. Yargıya da müracaat edilebilir ama bizim özelliğimiz hızlı şekilde sorunları çözmemiz. Yargıda 1 – 2 yıl alacak bir sorun bizde çoğunlukla 30 gün içinde sonuçlandırılıyor. Bize gelen en önemli sorunlardan biri oturma ve çalışma izinleriyle ilgili. O konuda şartlar yakın zamanda değişecek. 5 yıl süreyle oturma izni alabilmek için 100 bin dolar mal varlığı ve 300 bin dolardan fazla iş ortaklığı şartı aranacak. 2018’de bize gelen dosyaların yüzde 62’si işadamları lehine olumlu sonuçlandı. Sadece iki şirket arasındaki anlaşmazlıklarda ve mahkemeye intikal etmiş konularda devreye giremiyoruz. Onun dışında her başvuruya açığız. Gürcistan’da özellikle iş güvenliğiyle ilgili yeni yasalar var. Bu konuda işadamlarının dikkatli olmasını istiyoruz. Bize yapılan her başvuru gizli tutulmaktadır. Ticaretin daha iyi seviyeye gelmesi için iş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz.”

“GÜRCİSTAN’DA YATIRIM YAPMAK AVANTAJLI VE KOLAY”

Gürcistan Yatırım Ajansı Yabancı Yatırımcılar Müdürü Bondo Tabatadze de, eskiden Gürcistan’da iş ve yatırım için çok olumlu şartların olmadığını vurgulayarak, “Binlerce sayfa olan yasa ve yönetmelikler en aza indirildi. Artık yatırım yapmak çok kolay. Ticaret güvenliği, güvenli yatırım ve ticaret serbestliği endekslerinde dünyada üst sıralardayız. Gelir vergisi oranı yüzde 15 ve bu tutar yatırıma yönlendirilirse sıfırlanıyor. 2012’den sonra ortalama yüzde 4 büyümemiz var. 3 kat fazla olan ithalatımızı ihracat yönünde artıya çevirmek istiyoruz. 2014 yılından bu yana AB ülkeleri ve Çin ile Serbest Ticaret Anlaşmamız var. Rusya ve Türkiye ile daha önceden zaten vardı. Bu anlaşmalar sayesinde 3 milyar insanın yaşadığı bir coğrafyaya ulaşabiliyoruz. Turizm ülkemizde yükselen bir değer. 7 milyondan fazla turistin 1 milyonu Türkiye’den geliyor. Emlak, turizm, lojistik, enerji önemli yatırım alanları. Ayrıca otoyol ve liman gibi ulaştırma altyapısı yatırımlarına da önem veriyoruz. İşadamlarının aldığı kredilerin 10 puanlık kısmını biz ödüyoruz. Örnek olarak yüzde 13 faizle kredi alınmışsa, işadamı sadece yüzde 3 puanlık kısmı ödüyor. Bazı şartlar ve sorumluluklar yerine getirildiğinde üretim ve sanayi yatırımlarına sembolik ücretle arazi veriliyor. Ciddi markalar otel açmak isterse 2 yıl süreyle tüm vergilerden muaf tutuyoruz” dedi.

TÜRK İŞADAMLARI SORUNLARINI ANLATTI

Panelin ardından TTSO üyesi işadamları Gürcistan’da yaşadıkları sorunları ve talepleri Gürcü yetkililere iletti. Soru cevap bölümünün ardından TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Gürcistan’ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze ve panelistlere günün anısına plaket takdim etti.