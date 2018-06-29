Trabzon’da çocukları kazalardan korumak için uyarı geldi

Aleyna BAYRAM/TRABZON () – TRABZON Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt son dönemde artan çocuk kazalarına yönelik olarak ailelere tavsiyelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Kurt, gerek çevreden gerekse görsel ve yazılı medyadan haberdar oldukları ve çok üzüldükleri çocukların yüksekten düşme, boğulma, kaybolma gibi olumsuz durumlarla baş başa kalmalarının azaltılmasının hatta önüne geçilmesinin küçük ve önemsiz gibi görünen bir takım önlemlerle mümkün olduğunu ifade etti. Kurt, “Çocukları kazalardan korunmak için öncelikle unutmamamız gerekir ki; onları öğrenmeye güdüleyen en önemli duygu meraktır, özellikle 0-3 yaş grubu çocuklar çevreyi daha iyi tanımak için bakmak, dokunmak ve tatmak ister, yetişkinleri taklit eder, tehlikeyi bizim gözümüzle algılayamaz ve bu merak davranışlarının ardından kendine gelecek zararı kestiremezler. Bu sebeple çocukları kazalardan korumak yetişkinlerin bakım sorumluluğundadır. Çocuklarımız için Eyvah demeden önce hemen şimdi etrafınızda özellikle evinizde çocuğunuzun göz hizasına inerek onlar için olası tehlikeleri keşfetmeye çalışın” dedi.

Uyarılarını sürdüren Kurt, “Banyo, mutfak, salon, merdiven ve balkonun çocuğunuz için ne denli güvenli olduğunu bir kez daha düşünün. Temizlik maddelerini, kesici ve delici aletleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Balkonda sandalye vs. araç bulundurmayın. “Benim çocuğum akıllıdır öyle şeyler yapmaz!” demeyin. Ayrıca unutmamak gerekir ki tehlike sadece araç ve gereçlerde değildir. Tehlike bazen bizim davranışımızda yatar. Örneğin: Kaldırımda annesinin elinden tutarak yürüyen bir çocuk araçların geçtiği yönde olmamalı, ya da çocuklarla birlikte yüzmek için denize gidildiğinde yüzme ve güneşlenme faaliyeti çocuklarla eş zamanlı yapılmalı dedi ve ekledi bu konuda Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak Sosyal Hizmet Merkezlerince eğitim programları planladık, ayrıca çocuklara yönelik risk faktörlerinin tespit edilmesine ailelerin talepte bulunması durumunda ilgili uzmanlarca da gerekli destek verilebilir” diye konuştu.