Trabzon’da 3’üncü Uluslararası Edebiyat Festivali başladı

TRABZON,() - UTEF Komitesi’nin öncülüğünde; Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, KTÜ ve STK’ların katkılarıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali, Trabzon Limanı’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. “18 Edebiyat Türü 18 Ülke Edebiyatıyla 18 İlçemizde” sloganıyla gerçekleştirilmekte olan festival 30 Nisan’a kadar sürecek.

3’üncü Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali’nin açılış programında Başkan Gümrükçüoğlu ve Milletvekili Köseoğlu’nun yanı sıra 18 ülkeden edebiyatçılar, sanatçılar, kamu kurumları ve STK’ların yetkilileri, siyasiler ve vatandaşlar hazır bulundu. Trabzon Limanı’nda düzenlenen festivalin açılış programında katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, UTEF Komitesi Başkanı Esma Ala Türkmen’e çalışmalarından ötürü teşekkür etti. “18 ülke, 18 edebiyat türü ve 18 ilçe” temasına özellikle teşekkür eden Gümrükçüoğlu, “Trabzon’umuzun 18 ilçesi var. Bu festival boyunca 18 ilçemizin tamamında teması farklı olan edebiyata sevgiyi geliştirecek olan programlar uygulanmış olacak. Bu festivalin en çok sevdiğim yönü bu” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu da konuşmasında Trabzon’un edebiyat üreten bir şehir olduğuna dikkat çekti. Köseoğlu, “Trabzon kadim bir şehirdir. Şehirleri kadim yapan ona yüklediğiniz ruhtur. Bir ruhu yansıtan en önemli etkende o şehirde edebiyat alanında üretilenlerdir. Trabzon edebiyatın üretildiği bir şehirdir. Trabzon metrekaresine en fazla sanatçı düşen şehir olmasının gururunu yaşıyor. Bu durum dünyanın 13 ülkesinde düzenlenen festivalin Trabzon’da neden düzenlendiğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

UTEF Komitesi’nin başkanlığını Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği Başkanı Esra Ala Türkmen yürüttüğü, bu yılki festivalin temasının ‘su ve mekân’ oluşu nedeniyle açılış töreni için limanın tercih edildiği belirtildi. Festival boyunca Trabzon’un 18 ilçe merkezinde çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler yapılacak. İlçelerde konferans, panel, söyleşi, kitap günü, resim sergisi, imza günü, kültür gezileri gibi aktiviteler gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi de ulaşım, reklam-tanıtım, sahne düzenlenmesi ve ikramlar gibi destekleriyle organizasyona katkı sağlayacak.