Trabzon’da, 11 bin öğrenci ‘Yaşama Yol Ver’ dedi

Emre KOLTUK/TRABZON, () -TRABZON'da, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yaşama Yol Ver’ kampanyası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan ‘Yaşama Yol Ver’ kampanyasında, çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen eğitimler verildi. İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde görev yapan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri, Acil Tıp Teknisyenleri ve ambulans sürücülerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip, 3 yıl boyunca eğitim öğretim döneminde yaklaşık 190 okulda eğitim gören 10.500 ilkokul 4. sınıf öğrencisine; 2017-2018 eğitim öğretim döneminde ise yine 190 ilkokulda yaklaşık 11.000 ilkokul, 3. sınıf öğrencisine 112 Acil Servis’in hangi durumlarda, nasıl ve ne zaman aranması gerektiği, aranması halinde ise neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Trabzon İl Ambulans Servisinin işleyişi ve görev alanları hakkında farkındalık eğitimi de verildi.