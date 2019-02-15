Trabzon yargısı, kan verip can oldu

TRABZON Adliyesi çalışanları ve baro üyeleri, 'Kan verdik, can olduk' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenleyen Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek oldu.

Türk Kızılayı'nın 'Kan verdik, can olduk' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde düzenlenen kan bağışına Trabzon Adliyesi ve Trabzon Barosu büyük ilgi gösterdi. Adliye Sarayı'nda, hâkim ve savcıların yanı sıra çok sayıda personel, avukat ve vatandaşın da eşlik ettiği kampanyada Kızılay ekiplerince kan alımı gerçekleşti. Kızılay Kan Merkezi Bölge Müdürü Dila Baran, kan bağışının önemine vurgu yaparak, kan bağışında bulunan adliye çalışanları ve baro üyelerine teşekkür etti. Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel de, kan bağışında bulunulması konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini kaydederek, herkesi bağışta bulunmaya davet etti, destekçilere teşekkür etti.