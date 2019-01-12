Trabzon Üniversitesi öğrencilerinden yardım

Emre KOLTUK/TRABZON,() - TRABZON Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Ağrı Taşlıçay ilçesine giderek, Yassıkaya İlkokuluna kitap, kırtasiye ve oyuncak yardımında bulundu.

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında, Doç. Dr. Şule Yüksel Özmen’in sorumluluğunda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında üniversite öğrencileri Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine giderek Yassıkaya İlkokulundaki öğrencileri kitap, kırtasiye ve oyuncakla buluşturdu. Çocuklar getirilen yardımları sevinç ve ilgiyle karşıladılar.

‘ONLAR BENİM, BİZİM, TÜRKİYE’NİN ÇOCUKLARI’

Ağrı Taşlıçay ilçesi Yassıkaya İlkokulu Müdürü Elif Hande Kaça, köy okullarında eğitim şartlarının zor olduğuna değinerek, “Köy okullarında gerçekten eğitim şartları çok zor. Ancak tüm bu zorlukların yanında bir köy okulunda öğretmenlik yapmak tarifi imkânsız bir duygu. Buradaki öğrenciler sadece çocuk değiller onlar benim, bizim, Türkiye’nin çocuklarıdır” dedi.