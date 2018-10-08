Trabzon Şehir Tiyatrosu oyuncularını seçti

TRABZON Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken, gönüllü oyuncu seçmelerini de gerçekleştirdi. Seçmelerde belirlenen oyuncuların, belli bir eğitime tabi tutulduktan sonra tiyatro bünyesinde değerlendirileceği belirtildi.

Sahnelediği oyunlarla büyük bir beğeni kazanarak birçok şehirden davet alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezon için hazırlıklara başladı, oyuncularını seçti. Seçmelerde, tiyatro yeteneği olan ve bu alanda seçkin projelerde yer almak isteyip seçmelere katılan çocuk, genç ve yetişkin 235 kişi 2 gün boyunca değerlendirmeye tabi tutuldu. Seçmelerle belirlenen gönüllü oyuncuların, eğitim sürecinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde değerlendirileceği açıklandı.

Oyuncu seçme programlarını takip eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kentin her yönüyle kültür ve sanat şehri olduğuna vurgu yaptı. Gümrükçüoğlu, “Şehrimizde sanat faaliyetlerinin gelişmesine, yaygınlaştırılmasına azami önem vermekteyiz. Bu amaçla Şehir Tiyatrosunu kurduk ve çok güzel sonuçlar aldık. Aynı şekilde Müzik Akademisini şehrimize kazandırdık. Bölgesinin lider şehri olan Trabzon’umuz kültür ve sanat alanında da gücüne güç katmaya devam etmektedir” dedi.