Trabzon Havalimanı'nda tadilat yapılacak

Filiz YILDIRIM/TRABZON, () - TURİZM İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, “Trabzon havalimanında, bölgenin mağdur edilmeden 2 ay gibi kısa bir sürede, sezon dışında tadilatının tamamlanması planlanıyor" dedi.

TİSAD Başkanı Murat Çavga, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'la bir araya geldiklerini belirterek “Trabzon Havalimanın bu yıl ya da önümüzdeki yıl mutlaka tadilata alınması gerekiyor. Yeni bir havalimanı yapılsa bile 2 sene içerisinde yapma şansımız yok. Havalimanının tadilata alınması daha öncede birçok kez Trabzon’da gündem oldu. Bu konuyla ilgili Sayın Bakanımızla konuşalım, hem tadilat süresini öncesinde belirleyelim hem de firmaları bu konuyla ilgili bilgilendirelim, dedik. Bakan, tadilat konusun gündemlerinde olduğunu, hızlı bir şekilde planlayıp 2 ay içerisinde bitirmeyi planladıklarını, Trabzon’u bu konuda mağdur etmeyeceklerini söyledi” dedi.

TRABZON HAVALİMANI



Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı, 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7.5 metre banket genişliğine sahip piste sahip. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana’ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyo