Trabzon'da tünel akvaryum projesi için adım atılıyor

Aleyna BAYRAM/ORTAHİSAR (Trabzon), () TRABZON’un Ortahisar İlçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, görevdeki 4 yılını basınla düzenlediği toplantıda değerlendirdi.Başkan Genç, 'Tünel Akvaryum Projesi' için ilk kazmanın bu hafta vurulacağını açıkladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 4 yılda gerçekleştirdiği projeleri değerlendirdi. Turizmde farklı alternatiflerin oluşturulmasına yönelik hazırlanan projeleri olduğunu anlatan Başkan Genç, “Bu kapsamda Zağnos ve Tabakhane Vadisini birbirine bağlayacak olan 7 milyon 740 bin liraya mal olacak ‘Tünel Akvaryum Projesi’ için bu hafta ilk kazma vurulacak. Deniz şehri Trabzon böyle bir projeyi çoktan hak ediyordu" dedi.

Her mevsim turistlerin ilgisini çeken Trabzon'da, tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasına kurulacak ‘Tünel Akvaryum’ Projesi ile hem deniz canlılarının tanıtılması hem de bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Turizm potansiyelini artıracak projeler gerçekleştirdiklerini belirten Genç, şöyle dedi:

“Tünel akvaryum projesi özellikli bir işti. Bunun için gerçekten çok uğraştım. Bunun için TOKİ, Kültür Tabiat Varlıkları ve Büyükşehir Belediyemiz de konuya dahildi. Şu an tünel akvaryumun tünel kısmının ihalesi yapıldı. Bazı itirazlar vardı. Bunlar Kamu İhale Kurumu tarafından değerlendirildi ve şimdi onaylandı. 7 milyon 740 bin maliyetli tünel için bu hafta imzalar atılıp kazmayı vuracağız. Tünel 16 metre genişliğinde 193 metre uzunluğunda olacak

‘TARİHİ DOKU ÖN PLANA ÇIKARILIYOR’

Trabzon'un tarihi mirasına ışık tutmak için şehrin 3 giriş noktasına 3 anıt yapılacağını kaydeden Başkan Genç, Trabzon'un tarihi surları içerisinde Yukarıhisar olarak bilinen bölgede olduğu düşünülen eski Komennos Krallık Sarayını da ortaya çıkararak turizme kazandıracaklarını söyledi. Genç, şöyle dedi:

“Şehrimizin tarihi kimliğine hizmet eden Yukarı Hisar Sarayı.Şehrin içinde çok büyük zenginlik var. Medeniyetin kalıntıları var. Oradaki kültür varlıklarını ortaya çıkarılması, şehrin turizmine de katkı sağlamasına çok önem veriyoruz. KTÜ ile birlikte müşterek proje etrafında ciddi şekilde çalışma yürütüyoruz. Tabi olarak o kalenin hemen etrafındaki alanların süratle kamulaştırma ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulması gerektiğini ifade etmek istiyorum.Restorasyon planının yargı kararıyla iptal edilmesi, bu karar doğrultusunda yapılacak çalışmayla beraber top yekun bu alanın Trabzon turizmine kazandırılması gerektiğini ifade etmek istiyorum"