Trabzon'da seçim kanunu ihlaline yasal işlem

Uğur AYDIN/ORTAHİSAR (Trabzon), () - TRABZON'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yasakları ihlal eden 9 kişi hakkında işlem yapıldı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 1 kişi yakalandı.

Trabzon'da seçimlerde oy kabininde fotoğraf çeken 2 kişi, mükerrer oy kullanan 1 kişi, sosyal medya üzerinden oy pusulasını paylaşan 4 kişi, annesi veya babası ile birlikte kabine girerek oy kullanan 2 kişi olmak üzere 9 kişi hakkında Seçim Kanunu'nu ihlalden işlem yapıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan M.A.E.'de sandık başında oy kullandıktan sonra gözaltına alındı.