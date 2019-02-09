Trabzon'da savunma sanayisi için araştırmacı yetişecek

Filiz YILDIRIM/TRABZON, () - TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi organizasyonuyla düzenlenen 'Üniversite Sanayi Buluşması' için BMC POWER CEO'su Osman Dur ve Genel Müdür Danışmanı Şenol Gülgönül Trabzon’a geldi.

KTÜ Rektörlüğü'nde başlayan ilk toplantıya, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Asım Örem ve Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, KTÜ TTM Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız, KTÜ Fakülte Dekanları, Bölüm Başkanları ve TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile diğer ilgililer katıldı. Düzenlenen toplantının sonunda KTÜ ve BMC POWER arasında SAYP Mutabakatı imzalandı.

KTÜ TTM Konferans Salonu’nda devam eden ikinci etkinlikte; BMC POWER temsilcileri Dr. Osman Dur ve Dr. Şenol Gülgönül KTÜ akademisyenleri ile bir araya gelerek sunumlarını gerçekleştirdi. Üniversite Sanayi İşbirliğinin gerekliliği, akademisyenlerin çalışmalarının sanayiye sağlayacağı katkılar ve karşılıklı ihtiyaçların oluşturabileceği projeler konuşuldu.

Etkinliğin üçüncü oturumunda ise Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde Üniversite Sanayi İşbirliği ziyaretlerinde bulunuldu. Bu kapsamda oluşabilecek proje fikirlerinin nasıl geliştirilebileceği kapsamında birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

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