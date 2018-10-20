Trabzon'da Muhtarlar Gününde fidan dikimi

Uğur AYDIN/TRABZON,()-TRABZON'da Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında, Yıldızlı Mahallesi'nde fidan dikimi gerçekleştirildi.

19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından fidan dikimi programı gerçekleştirildi. Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve çok sayıda muhtar katıldı. Programda protokol üyeleri ve muhtarlar kendilerine ayrılan alanlara fidan dikerek, diktikleri fidanların üzerine de isimlerinin yazılı olduğu kartları yerleştirdi. Muhtarlar, diktikleri fidanların bakımlarını yapacakları sözünü de verdi.

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