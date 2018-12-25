Trabzon'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Uğur AYDIN/TRABZON,()-TRABZON'da polis ekiplerince özel bir firmaya ait otobüste yapılan aramada, 580 paket kaçak sigara ve 5 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada, otobüsün iç kısmında farklı noktalarına gizlenmiş halde 580 paket kaçak sigara ve 5 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerce, Gürcistan uyruklu 1 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheli sorgusu için polis merkezine götürüldü.