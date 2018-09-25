Trabzon'da intihar girişimi

Emre KOLTUK/TRABZON, () – TRABZON Atatürk Alanı’nda psikolojik bunalıma girdiği öne sürülen Ş.K. kent merkezinde bulunan iş merkezinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen Ş. K. kentin en işlek yerinde bulunan 6 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken iş merkezinin çatısına çıkıp intihar edeceğini söyleyen Ş.K., kız kardeşi olduğu öne sürülen bir kadın tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.