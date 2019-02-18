Trabzon'da Hint Keneviri ısrarı

Filiz YILDIRIM/TRABZON, () - TRABZON’un Hint keneviri ekiminde kapsam dışında tutulmasına Ortahisar, Akçaabat ve Arsin Ziraat Odaları'nın tepkisi sürüyor.

Ortahisar Ziraat Odası olarak Trabzon’unda kapsam alanına alınmasını ısrarla vurguladıklarını belirten Başkan Mustafa Bekar “Kenevir ekiminde Trabzon’un neden kapsam dışında bırakıldığını bilmiyorum ama kenevirin yetişmesinde Trabzon çok uygun iklim şartlarına sahip. Trabzon’un bölgede kapsam alanına alınması için bu konun takipçisi olacağız. Kapsam alanına alınması için elimizden ne gelirse yapacağız. Bu konuda çaba gösteren herkesinde yanında olacağız” dedi.

Kenevirin dikim kapsamına alınması konusunda Ortahisar, Akçaabat ve Arsin Ziraat Odaları olarak ısrarla söylemlerini sürdürdüklerini belirten Başkan Bekar “Milletvekillerimize de bu konudaki hassasiyetimizi ilettim. Vekillerimizde Trabzon’un kapsam alanına alınması için ısrarcı olacaklarını söyledi. Gerek iktidar partisinin gerek muhalefet partisi CHP’nin bu konuyla ilgili beyanatları olmuştur. Trabzon bu konuda oldukça hassas, çok gelir getiren bu ürününün şehrimizde de ekilmesi konusunda hükümetimizin gerekli hassasiyeti göstermesi ve gerekli adımları atması gerekir” dedi.

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