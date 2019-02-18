Trabzon'da hayvanseverlere 'dolandırıcılık' uyarısı

Filiz YILDIRIM/TRABZON, () - TRABZON Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, hayvanları istismar ederek vatandaşları dolandıranlara karşı uyarılarda bulundu.

Hayvanseverlere seslenen TRAHAKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, insanların güvendikleri derneklere bağış yapmasını ve öncelikli olarak etrafındaki hayvanlara yardım etmesini istedi. Başkan Kurban “Aksi takdirde bazı dolandırıcıların iştahlarını kabartıyoruz. TRAHAYKO ismini bile kullanıyorlarmış. Ben bu insanlara izinleri olup, olmadığını sordum, biraz detaylı sorular sorunca hemen yanımıza onlardan iki kişi daha geldi. Yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmaya çalıştım ama beni tehdit ettiler. Bu insanlar orada bir çete olmuş” dedi.

MEYDANI MESKEN TUTTULAR

Hayvanlara yardım adı altında para toplayan bir kişi ile meydanda karşılaştığını belirten Başkan Kurban “Uzunsokak’ta elinde üzerinde hayvan resimlerinin olduğu ayraçları satan bir genç yanıma geldi. Hayvanlara mama almak için yardım istedi. TRAHAYKO başkanı olduğumu, hayvanlara yardım ettiğimizi söyledim. Nasıl çalıştığını, hayvanlara nasıl yardım ettiğini sordum. Önce bana kendi masraflarını çıkardığını söyledi sonra da artan parayla mama alıp, Boztepe’de hayvanları beslediğini söyledi. Bu yalan çünkü Boztepe’de hayvanlarla ilgilenen bir ekibimiz var” ifadelerine yer verdi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Meydanda hayvanlara yardım adı altında bir çete oluştuğunu ve ellerindeki ayraçları vatandaşlara ısrarla satmak istediklerini belirten Başkan Kurban “Yine bir kız çocuğu aynı sitemle meydanda insanlardan yardım istiyor. Ben izinleri olup, olmadığını sordum, biraz detaylı sorular sorunca hemen yanımıza iki kişi geldi. Yaptıklarının yanlış olduğunu anlatmaya çalıştım ama beni tehdit ettiler. Bu insanlar orada bir çete olmuş. Biz elimizden geldiği kadar olayın takipçisi olacağız” dedi.

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