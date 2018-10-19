Trabzon'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Uğur AYDIN/TRABZON,()-TRABZON'da polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Kentte FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlmasıyla haklarında arama kararı çıkarılan 1'i kadın 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, İstihbarat, TEM ve KOM Şube ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda, kadın talebe mesulü olduğu saptanan K.K., Astsubay mahrem imamı M.K., terör örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen M.K. ile T.K. ve firari Yüzbaşı M.U. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.