Trabzon'da ev yangınında bir kişi öldü

TRABZON,() - TRABZON’un Ortahisar ilçesinde bir evde çıkan yangında Erol Ertekin, feci şekilde can verdi.

Olay, dün gece Ortahisar ilçesi Hızırbey Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan terk edilmiş bir evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yanan evin içerisinde incelemelerde bulunan ekipler, bir erkek cesedi ile karşılaştı. Cansız bedenin Erol Ertekin’a ait olduğu belirlendi. Ertekin’in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.