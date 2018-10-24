Trabzon'da engelliler sporla buluşuyor

Aleyna KESKİN/TRABZON, ()-TRABZON Ortahisar Belediyesi ve Trabzon İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında "Engelsiz Yaşamı Kucaklıyoruz Projesi" imzalandı.

Trabzon Ortahisar Belediyesi ile Trabzon İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında "Engelsiz Yaşamı Kucaklıyoruz Projesi" çerçevesinde protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde engellilere; sportif hizmetler, sosyal ve kültürel faaliyetler ile psikolojik ve sosyal destek hizmetleri verilecek. Eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilecek olan proje ile engelliler uzman antrenörler eşliğinde spora kazandırılacak.

"SPORTİF YETENEKLERİN GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç imzalanan protokolle engelli çocukların antrenörler eşliğinde başta yüzme olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlere katılacağını kaydederek, "Bu proje engelli vatandaşların sosyal ve sportif hayata katılımını sağlamak için yapmış olduğumuz projelerden bir tanesidir. Sadece spor alanında değil, sosyal, kültürel ve psikolojik eğitimler verilecek. Projeyi eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirileceğiz. Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri, diğer bireylerle bir araya getirerek yeni sosyal ortamların oluşturulmasına katkı sağlayacağız. Sporu bir araç olarak kullanarak engelli bireylerin sportif yeteneklerinin geliştirilmesine ve fiziksel becerilerinin pekişmesine katkı sağlayacağız. Böylece ailesiyle ve toplumla sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olacağız" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZI SPORA YÖNLENDİRECEĞİZ"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise proje sayesinde spor yapma imkanı olmayan gizli yeteneklerin uzman antrenörler eşliğinde spora kazandırılacağını kaydederek, "Her gence sağlıklı yaşam için spor yapması gereği ve gerçeği kavratacağız. Engelli ve risk gruplarındaki çocukların spor tesisleriyle tanışmaları ve spor yapmasına çalışacağız. Bu çalışma sayesinde çocuklarımızın fiziksel, motor, zihinsel ve sosyal yönden gelişimlerine destek olunacak. Çocuklarımızın boş zamanlarını daha etkin ve doğru kullanma alışkanlıklarını olumlu yönde geliştireceğiz ve çocuklarımızın olumsuz yönelimlerden uzak durmasını sağlayacağız" dedi.